Hoje, utilizar óculos não está dependente de recomendação médica. Mesmo quem não necessita clinicamente deles, utiliza-os como um acessório.

Dia 5 de dezembro, o Observador transmite uma conversa onde se irá falar sobre o impacto que usar óculos pode ter na percepção que as pessoas têm umas das outras e de como a indústria tem vindo a adaptar-se às tendências da moda.

Podem os óculos ter um papel fundamental aquando de uma entrevista de emprego? Porque passámos a usar óculos sem necessidade médica? E como tem evoluído a indústria dos óculos ao longo destes anos? Os óculos estão hoje mais “apelativos”, mesmo para quem tem uma forte graduação? São estas algumas das questões que serão respondidas nesta talk.

Para a conversa, que terá a duração de cerca de 1 hora, estarão presentes Filipa Jardim da Silva (psicóloga e coaching) Rita Alves (Stylist) e Cláudia Mendes (Optometrista).

Não perca esta conversa. Poderá acompanhar tudo através do site do Observador e do Facebook, a partir das 17h.

Tome nota: dia 5 de dezembro, às 17h no site ou Facebook do Observador, num computador ou telemóvel perto de si.

