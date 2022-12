O 285.º dia de guerra na Ucrânia fica marcado por novos bombardeamentos russos no território ucraniano. As autoridades confirmaram a morte de pelo menos duas pessoas em Zaporíjia e outras duas na região de Kherson.

Nos recentes ataques, a Rússia tem procurado atingir principalmente as infraestruturas elétricas da Ucrânia. Esta segunda-feira a empresa de fornecimento de energia ucraniana revelou que também as suas infraestruturas foram atingidas por mísseis russos. A Ukrenergo adianta que o ataque está a provocar falhas no fornecimento energético e já foram enviadas equipas de manutenção para resolver a situação.

O ministério da Administração Interna da Moldávia confirmou que um míssil caiu no seu território, sem contundo indicar a origem ou o momento em que terá caído. “O objeto explosivo foi descoberto por uma patrulha da polícia de fronteira que, devido aos bombardeamentos russos desta segunda-feira, intensificaram o nível de atenção”. O míssil foi encontrado perto da cidade de Briceni, no norte do país, junto à fronteira com a Ucrânia. Este é o segundo incidente do género depois de, em novembro, um míssil ter caído em Przewodów, uma localidade polaca também perto da fronteira com a Ucrânia.

O que aconteceu durante a tarde?

