Morreu Jim Stewart, o fundador da Stax, que lançou "lendas" como Otis Redding e Isaac Hayes

O clima social não era propenso à ideia de Jim Stewart: juntar numa editora músicos e produtores brancos e artistas negros, em plena época de segregação racial. Mas o norte-americano, que morreu esta segunda-feira, aos 92 anos, rumou contra a corrente.

“Havia aqui tanto talento, em circunstâncias quase consideradas impossíveis em Memphis, Tennessee, em 1960”, disse à Associated Press, numa entrevista em maio de 2013 — a primeira em, pelo menos, 15 anos. “Foi um santuário para todos nós, para nos afastarmos do mundo exterior.”

Um “santuário” que deu frutos, entre eles OtisRedding, Isaac Hayes, Carla Thomas, Sam & Dave, TheStapleSingers. Mas não foi a música soul e o R&B o foco inicial da editora, que quando arrancou se especializou em música country.

A viragem deu-se quando Stewart ouviu Ray Charles cantar “What’d I Say”. “Converti-me, imediatamente”, contou. “Nunca tinha ouvido nada como aquilo antes. Permitiu-me expandir do country para R&B, jazz, gospel, todos embrulhados num só. É isso que é a Stax”. Stewart chegou mesmo a comparar a sua introdução aos novos estilos a um “cego que de repente passou a ver”, segundo o The Guardian.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A Stax Records alcançou considerável sucesso nos anos 60. Como descreve o jornal britânico, tinha um modelo de gravação único, que recorria a uma banda residente e não a músicos contratados por sessão.

Era detida (e foi cofundada) por Stewart em parceria com a irmã, Estelle Axton (o nome da editora resulta da junção do “St” do apelido com o “ax” de Estelle). Entre 1959 e 1975, Stax e as gravadoras afiliadas lançaram 300 álbuns e 800 singles, entre eles “Dock of the Bay” de Otis Redding, “Knock on Wood” de Eddie Floyd e “Hold On, I’m Comin” de Sam & Dave.

“A música ainda está viva”

Jim Stewart cresceu numa quinta em Middleton, no Tennessee, antes de se mudar para Memphis, onde frequentou a Memphis State University e se juntou a um coletivo chamado Canyon Cowboys como violinista de música country. Quando fundou a editora, gravava música na garagem de um tio da mulher e trabalhava num banco.

Apesar do considerável sucesso nos anos 60, a parte final da década foi marcada por problemas para a editora. Desde logo com a morte de Otis Redding e quatro membros da sua banda num acidente de avião em 1967. E, mais tarde, quando a Atlantic Records, com quem firmou um acordo de distribuição, foi comprada pela Warner Bros, em 1967 — só que a compra não incluiu a Stax.

Em 1976, entrou em insolvência, com Stewart a perder grande parte do dinheiro que arrecadou nas duas décadas anteriores. Depois disso afastou-se dos holofotes.

A exceção foi 2013: “A música ainda está viva e é isso que é a torna espetacular”, referiu, numa visita guiada ao museu da Stax (que se converteu também numa academia de música). Já com o grupo Concord, a Stax voltou à edição de música nova em 2006.

Stewart morreu aos 92 anos, esta segunda-feira, deixando três filhos e dois netos. A notícia da morte foi confirmada pela Stax no Facebook: o produtor morreu “pacificamente” e “rodeado pela sua família”.

“Embora o seu impacto na música soul seja imensurável, o ‘Memphis Sound’ que ele fomentou ao longo dos anos 60 e 70 como um sábio executivo discográfico e produtor visionário ainda pode ser ouvido e sentido na música de hoje. Com a orientação de Stewart, Stax lançou as carreiras de artistas lendários como Otis Redding, Isaac Hayes, Carla Thomas, Sam & Dave, The Staple Singers”.