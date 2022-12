Oito empresas mostram interesse em participar na nova tentativa de privatização da Efacec – empresas nacionais e estrangeiras, segundo comunicado da Parpública divulgado esta terça-feira.

A Parpública, que tem 71,73% do capital social da Efacec Power Solutions, SGPS, S. A., “informa que recebeu, no prazo estabelecido, manifestações de interesse por parte de oito entidades nacionais e estrangeiras”, pode ler-se no comunicado.

Agora, “efetuada que seja a pré-seleção nos termos previstos no Caderno de Encargos anexo à Resolução do Conselho de Ministros n.º 107-A/2022, de 21 de novembro, dar-se-á início à primeira fase com vista à apresentação pelos potenciais interessados pré-selecionados de propostas vinculativas”, acrescenta o comunicado.

Esta não era ainda uma fase de propostas, mas apenas o momento em que os interessados podiam dizer que estão interessados por forma a que a Parpública possa verificar que cumprem os requisitos e que “detêm a capacidade financeira adequada à prossecução dos objetivos estabelecidos”.