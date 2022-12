Quatro meses antes do pontapé de saída do Mundial de 1966, em Inglaterra, o troféu da competição foi exposto no Central Hall Westminster, em Londres. A 20 de março desse ano, no segundo dia da exposição, a taça foi roubada. E foi um cão chamado Pickles que a encontrou.

O The Washington Post revela que a notícia do roubo correu mundo e que Inglaterra se tornou motivo de chacota internacional. Os seguranças não sabiam como é que o roubo tinha acontecido, embora depois tenha surgido a teoria de que foi durante uma pausa para chá. Os melhores detetives da Scotland Yard foram colocados no caso.

Para começar a investigar, as autoridades britânicas contavam apenas com uma pista: um “homem de aparência suspeita”, descrito como tendo “30 e poucos anos, estatura média, com lábios finos e cabelo preto”, foi visto a sair do Central Hall Westminster minutos antes de ser notada a ausência do troféu.

Sete dias após o roubo, a 27 de março de 1966, David Corbett estava a passear o seu cão preto e branco de raça collie, chamado Pickles, quando reparou que no chão perto do carro do vizinho estava um pacote embrulhado em jornal. Era o troféu do Campeonato do Mundo — batizado de Jules Rimet.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O Pickles andava a correr à volta do carro do meu vizinho. Reparei no pacote ali deitado, embrulhado apenas em jornal, mas preso com cordel. Rasguei um pouco o fundo e havia um escudo em branco, depois estavam impressas as palavras Brasil, Alemanha Ocidental e Uruguai”, detalhou David Corbett, em declarações à BBC, sobre a descoberta do troféu.

O dono de Pickles apressou-se a revelar a descoberta e a entregar o embrulho às autoridades. A partir daí, a dupla ficou famosa. O cão tornou-se numa estrela de televisão e apareceu num filme chamado de “The Spy with a Cold Nose” (“O Espião com o Nariz Frio”, em português). Além disso, recebeu medalhas de melhor cão do ano em Itália e em Inglaterra.

Por sua vez, a BBC refere que, David Corbett recebeu pagamentos de patrocinadores e seguradoras do Mundial, num total de quase cinco mil libras. O homem e o seu cão foram convidados para um jantar de comemoração depois de a anfitriã Inglaterra ter vencido a Alemanha Ocidental e se ter coroado na grande vencedora do Mundial de 1966.

Pickles morreu em 1967 e o mistério do roubo do troféu manteve-se durante décadas. O The Washington Post nota que uma fonte disse ao editor do jornal The Mirror que sabia quem tinha roubado o troféu. O culpado seria Sidney Cugullere, um ladrão que esteve “preso a maior parte da sua vida adulta”. Em 1983, a taça foi novamente roubada — desta vez no Brasil — e, até ao momento, não apareceu.