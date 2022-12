O streaming e a ausência de blocos fixos de programação tornou a duração dos episódios algo excessiva. Os quarenta minutos usuais passaram para cinquenta, os anteriores cinquenta e picos da HBO para quase uma hora, por vezes hora e picos. A antiga dinâmica de um último episódio ser transformado em dois (com cerca de hora e meia) deixou de existir e essa duração ficou algo facultativa — ou absurda — como se pode ver no caso da última temporada de “Stranger Things”. Com tanta oferta, episódios longos podem ser limitativos. Mas depois há séries como “The Patient” (Disney+), para mostrar que em episódios com pouco mais de 20 minutos se conta uma ótima história.

Se já escasseiam séries de comédia com essa duração, o que dizer então dos dramas ou, neste caso, de um thriller que acontece quase todo na divisão de uma casa, entre um terapeuta (Steve Carell), um assassino em série (Domhnall Gleeson) e, ocasionalmente, a mãe (Linda Emond) deste último. A premissa desafia – e entusiasma. E um alívio atravessa a espinha ao finalizar o primeiro episódio de “The Patient”: há um momento de cerebral de “epá, isto até foi curtinho e soube bem”. Atente-se: o tempo não define a qualidade. Contudo, em épocas de excesso, torna-se inevitável valorizar quem se preocupa em contar a história na duração certa e menos preocupada em quanto tempo o espectador passa em frente do ecrã a ver o seu conteúdo.

