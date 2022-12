Foram seis os golos com que Portugal venceu a Suíça no jogo para os oitavos de final do Mundial do Qatar, na terça-feira. Sabia que os três tentos de Gonçalo Ramos lhe dão um destaque único no Qatar? Tal como a assistência de Bruno Fernandes o coloca na liderança de um dos muitos rankings da competição?

São vários os dados estatísticos que contam a história de um torneio que já leva 16 dias de competição – esta quarta-feira é o primeiro dia de descanso do Campeonato do Mundo que arrancou a 20 de novembro. Milhões já se deslocaram aos estádios, alguns jogos esgotaram – dados da FIFA, apesar das polémicas relacionadas com os números das assistências-, uma equipa de arbitragem entrou na história do futebol masculino e um jogador bateu o recorde de mais quilómetros corridos durante um jogo, incluindo prolongamento.

Descubra 15 curiosidades sobre o Mundial do Qatar e fique a saber mais sobre o que se passa na maior competição de seleções.

56 O número de jogos já disputados. Sete deles acabaram empatados sem golos e, em 25, houve três ou mais golos marcados.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.