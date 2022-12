Não reconhecem a República Federal da Alemanha, o seu sistema jurídico ou os seus órgãos estatais. Aliás, nem sequer reconhecem as fronteiras do país, tal como foram delineadas no pós Segunda Guerra — para os membros dos “Cidadãos do Reich”, “Reichsbürger” no original, as linhas que valem são as do antigo Império Alemão, e a organização do país em 1945 mais não foi do que uma “construção estatal ilegal dos Aliados”.

Por isso mesmo, também se recusam a pagar impostos ou taxas municipais, a identificar-se perante elementos da autoridade, a cumprir as leis em vigor ou a reconhecer as ordens judiciais de apreensão de bens ou de penhoras — a que, por motivos óbvios, são altamente propensos.

