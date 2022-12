Superdesportivos talhados para oferecer emoções fortes e prazer de condução fora do asfalto contam-se pelos dedos de uma mão (e sobram alguns). Polegar para cima que a Lamborghini vai passar a fazer parte dessa “elite” com o Huracán Sterrato, basicamente um Huracán Evo que foi alvo de uma série de transformações capazes de o deixar confortavelmente à vontade em mau piso. Onde os outros superdesportivos não vão, o Sterrato quer ir (e voltar).

Para tal, este Lambo usufrui de uma distância ao solo incrementada em 4,4 cm, face ao Huracán Evo. Como o curso da suspensão é maior, reduz-se a probabilidade de raspar por baixo. Depois, com vias mais largas à frente e atrás (respectivamente mais 3 e 3,4 cm), o Sterrato transpira a agressividade que se espera de 610 cv a trotar ladeira acima ou encosta abaixo. Essa potência e os 560 Nm de binário às 6500 rpm são extraídos do V10 a gasolina com 5,2 litros de cilindrada, o mesmo motor atmosférico que anima o Huracán EVO RWD. Uma caixa automática de dupla embraiagem com sete velocidades e um sistema de traccção integral controlado electronicamente, com diferencial traseiro autoblocante, juntam-se à receita que mistura eficácia e diversão. Prova disso é que o Huracán Sterrato estreia um modo Rally, para controlar o “bailado” em condições de baixa aderência. Mas, depois de se fazer ao piso escorregadio, nada o impede de prosseguir a brincadeira com outra atitude. Nesse sentido, a Lamborghini trabalhou numa parametrização específica nos modos Strada e Sport.

Este é o único Huracán com indicador de coordenadas, de inclinação e bússola, não vá o condutor distrair-se e perder o norte com a poeira que o Sterrato levanta 20 fotos

Tendo ousado colocar um superdesportivo com as rodas em ramo verde, o fabricante de Sant’Agata Bolognese tratou de assegurar-se que os pneus resistiriam aos maus-tratos. As jantes de 19 polegadas só admitem os Bridgestone Dueler AT002 (235/40 R19 à frente e 285/40 R19 atrás), o que certamente tranquilizará os 1499 aventureiros que arriscarão levar este Lamborghini por maus caminhos. Isto porque, mesmo furado, o Sterrato ainda consegue fazer pelo menos 80 km a 80 km/h, vantagem dos run-flat. De acordo com a marca italiana, a concepção e o desenho destes pneumáticos visaram garantir “uma aderência perfeita tanto em gravilha como sobre alcatrão, mantendo ao mesmo tempo um excelente comportamento e performance a alta velocidade”.

O difusor traseiro, os reforços nas embaladeiras e a protecção frontal em alumínio dão um ar mais "durão" ao superdesportivo 10 fotos

A propósito, o Huracán que digere poeira sem queixumes (a entrada de ar no capot traseiro serve precisamente para fornecer ar limpo ao motor) também não se deixa ficar (muito) para trás, na hora de esmagar o pedal direito. Anuncia 3,4 segundos de 0 a 100 km/h e 260 km de velocidade máxima, números que ficam abaixo dos Huracán Evo com tracção traseira ou integral, com a penalização a sentir-se sobretudo na velocidade de ponta (menos 65 km/h).

Se é verdade que não se pode ter tudo, não é menos verdade que a Lamborghini se esforça por alargar os limites. E não há dúvidas que o Sterrato é, de certa forma, out of the box. Uma prenda de Natal que já está fora da caixa, mas que possivelmente só vai aparecer no sapatinho na quadra natalícia de 2023. É que a produção arranca no próximo mês de Fevereiro, mas a chegada das primeiras unidades aos clientes só está programada para o último trimestre. Um período relativamente longo, mas que se compreende quando o cliente pode optar entre 350 cores para a carroçaria e mais de 60 para os interiores…