Penso exatamente o mesmo que Woody Allen sobre a morte: “Não tenho medo da morte, mas prefiro não estar lá quando acontecer”. O mesmo já não sucede com Jack e Babette Gladney (Adam Driver e Greta Gerwig), o casal protagonista de “Ruído Branco”, de Noah Baumbach, que sob a tutela da Netflix, adapta o livro dito “infilmável” escrito por Don DeLillo em 1985, e que há décadas vários realizadores – caso de Barry Sonnenfeld, entre outros — tentavam levar à tela. Os Gladney têm um medo doentio, permanente, da morte, sobre a qual conversam, divagam e especulam. Medo esse que vai tornar-se no motor daquilo que passa por enredo da fita.

[Veja o “trailer” de “Ruído Branco”:]

Jack e Babette vivem com os quatro filhos (apenas o mais novo é deles, os outros são dos seus três casamentos anteriores) nos subúrbios de uma cidade média do interior dos EUA, daquelas que costumam aparecer nos filmes de Steven Spielberg e seus epígonos (há, aliás, muito de spielberguiano em “Ruído Branco”). Ele ensina na universidade local, sendo um dos maiores especialistas americanos em Adolf Hitler, e ela cuida da casa, dos filhos e dá aulas de ioga e de ginástica a idosos no centro comunitário da igreja local. De repente, um possível desastre ecológico, sob a forma de uma enorme nuvem tóxica causada pelo choque entre um camião e um comboio que transportava químicos, vai abanar seriamente a rotina da família Gladney.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

[Veja uma entrevista com Noah Baumbach, Adam Driver e Greta Gerwig:]

Nunca li o livro de Don DeLillo, por isso não posso ajuizar da fidelidade desta adaptação de Noah Baumbach. Mas enquanto filme, “Ruído Branco” nunca chega a ter uma forma bem definida, uma identidade própria. É desconjuntado na estrutura, instável no registo e laborioso na execução. Começa por ser uma comédia neurótica em família, estriada de sátira ao mundo académico (um colega de Jack quer a todo o custo criar uma cadeira dedicada a Elvis Presley), transforma-se depois num filme-catástrofe (com ecos de “Encontros Imediatos do Terceiro Grau”) e acaba como tragicomédia conjugal de contornos absurdistas e presunções filosofantes (a morte, sempre a morte). E que dizer daquela coreografia simplória no supermercado, enquanto passa a ficha técnica?

Jack, Babette, os seus rebentos tagarelas e cacofónicos, e todos os restantes comparsas que formigam pela fita, não são tanto personagens como bonecos ambulantes. Eles servem essencialmente como porta-vozes de Don DeLillo, de veículos para as suas tiradas aforísticas, desabafos existenciais e opiniões sobre os mais variados assuntos, desde as colisões de automóveis no cinema até ao terror de caminharmos todos na direcção da inexistência, passando pela sedução consumista dos supermercados. É como se pertencessem mais às páginas do livro do que ao território deste filme incerto que, parecendo não o fazer, se leva demasiado a sério – e sem ter razões para isso.

Leia também: