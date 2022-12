Sabe quando estamos em trânsito para ir de férias, ou de saída para uma curta estadia fora de casa, e nos lembramos de repente que não vamos estar disponíveis para receber aquela encomenda que esperávamos ansiosamente? Quem nunca passou por isto levante a mão! E se lhe contarmos que existe um cacifo que recebe encomendas e ainda espera por si? É sem dúvida a melhor notícia que poderia receber, certo? Especialmente na época do Natal, onde os números de encomendas duplicam face ao resto do ano.

Locky do presente virado para o futuro

Tendo em conta que vivemos num mundo mais digital e onde as compras de Natal são feitas com mais frequência no online, o grupo CTT criou um novo serviço – o Locky, que está pronto a dar resposta a estas exigências.

Agora já não é necessário estar em casa para receber as várias encomendas online, nem ir a correr para casa porque está na hora de vir o “carteiro”. O Locky é um serviço que apresenta uma rede de cacifos inteligentes (funcionam através de um ecrã onde são introduzidos os códigos de acesso), espalhados por todo o país, localizados em pontos de vasto acesso, prontos a receber encomendas 24 horas, 7 dias por semana, e de fácil recolha.

Existem três tipos de cacifos no serviço Locky: Os públicos, corporativos e residenciais. Os primeiros estão instalados em espaços públicos – centros comerciais, supermercados, postos de abastecimento, hospitais ou estações intermodais, e podem ser utilizados por qualquer pessoa. Os cacifos corporativos que estão localizados em empresas, são pensados para os colaboradores receberem encomendas sem qualquer inconveniente de gestão por parte da empresa. Por fim os cacifos residenciais, instalados em prédios, foram pensados para os condóminos acederem facilmente às encomendas.

Um serviço que pode ser útil já neste Natal

Para que não fique pendurado, o Locky pode ser a resposta já para este Natal. Se comprar numa loja online, que tenha opção de cacifo Locky, no checkout só precisa de escolher o cacifo onde quer receber a sua encomenda. Se a loja não tiver esta opção, então registe-se no serviço ctt.pt/cacifos, selecionando o cacifo que deseja e indique a morada que obtiver.

Acessível e fácil, o Locky veio revolucionar a forma como recebemos e entregamos as encomendas. Além disso, é ainda um serviço que promove a sustentabilidade. Afinal, com uma rede alargada de cacifos, presente em todo país, diminui a necessidade de multiplicar entregas, evitando mais emissões de carbono para atmosfera.

Locky especial Natal ↓ Mostrar ↑ Esconder Existem cacifos para receber encomendas de qualquer transportadora, sem qualquer custo, até 31 de dezembro.

Aproveite para entregar presentes de Natal a quem mais desejar. Mande entregar no seu cacifo Locky selecionado!

Se ainda não é utilizador, aproveite o Natal e desfrute do descanso e conforto que o Locky lhe pode proporcionar, a qualquer hora e em qualquer lugar.