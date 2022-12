As lágrimas dos jogadores brasileiros depois da eliminação do Campeonato do Mundo diante da Croácia espelham a desilusão de uma seleção que tinha as expectativas tão elevadas quanto o sítio de onde acabou por cair e magoar-se. Em vez do hexa, o Brasil deixou o Mundial nos quartos de final pela terceira vez nas últimas quatro edições da prova.

Tite já tinha anunciado que ia deixar de ser treinador da equipa no final do Mundial. O técnico acaba por sair com um amargo de boca. Em seis anos, o treinador venceu apenas a Copa América 2019 ao serviço da canarinha. Nas restantes grandes provas, obteve um segundo lugar na Copa América 2021 (perdeu a final contra a Argentina, no Brasil,) e alcançou os quartos de final no Mundial 2018, na Rússia. A sucessão de Tite vai ser mesmo o problema a resolver nos próximos tempos, dado que ainda não é conhecido o nome do próximo treinador do Brasil. Dentro dos candidatos que têm sido mencionados está o nome de Abel Ferreira. O presidente da federação brasileira, Ednaldo Rodrigues, disse que a decisão deve ser anunciada em janeiro.

Entre os adeptos brasileiros, houve alguma estranheza por Neymar não ter marcado nenhuma grande penalidade esta sexta-feira. A explicação veio do próprio treinador. “O Neymar ia marcar o quinto e decisivo penálti. Quem marca esse penálti está sobre muita pressão e, por isso, é preciso o jogador com mais qualidade e mentalmente mais forte”, disse Tite. Com a Croácia a conseguir o 4-2, o jogador do PSG já não teve oportunidade de rematar dos 11 metros.

A canarinha era uma das seleções candidatas a serem felizes no Qatar e a ganhar um troféu que lhe escapa desde 2002. As coisas até pareciam estar bem encaminhadas para os brasileiros quando Neymar deu vantagem ao Brasil no prolongamento, o que lhe valeu igualar Pelé na lista de melhores marcadores do Brasil. No entanto, Vlasic arrastou as decisões para a marca das grandes penalidades. Os sul-americanos esbarraram no guarda-redes croata, Livakovic, que se destacou no segundo desempate por grandes penalidades que enfrentou na edição de 2022 do Mundial.

Antes da partida com a Croácia, foi divulgado um vídeo dos jogadores brasileiros a dançarem, gesto que realizaram várias vezes quando marcaram golos no Qatar. Chegou o final do jogo e, desta vez, não tiveram motivos para festejar.