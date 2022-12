Continuam a ser conhecidos mais detalhes sobre a operação na Alemanha, em Itália e na Áustria que levou à detenção de 25 pessoas suspeitas de conspirarem contra o governo alemão. Entre esses detidos, sabe-se agora, está um chef gourmet conhecido no país e um ex-agente da polícia que, em tempos, foi responsável pela proteção de comunidades judaicas contra ataques terroristas. Mas são esperadas mais detenções nos próximos tempos, segundo o The Guardian.

Esta semana ficou marcada na Alemanha pela detenção de 25 pessoas ligadas à extrema-direita e ex-militares por, alegadamente, estarem a planear um golpe de Estado, o que passava por ataques armados. Alguns desses detidos são membros do Reichsbürger (Cidadãos do Reich), um movimento de extrema-direita que tem ligações neonazis. O grupo acredita que a Alemanha atual não é legítima, tendo planeado derrubar o governo e instaurar um regime liderado por um aristocrata de 71 anos.

Esse aristocrata, também detido, é apresentado como o príncipe Heinrich XIII, cujos antepassados governaram, no passado, parte do que é hoje o Estado da Turíngia. Seria ele um dos principais cabecilhas do plano.

Um dos mais recentes nomes a ser conhecido é o de Frank Heppner, um chef gourmet de Munique conhecido na Alemanha, que foi detido na quarta-feira num resort luxuoso de ski na Áustria, onde trabalhava. Alegadamente, seria membro do braço militar do grupo terrorista, responsável por recrutar novos membros, obter armas e estabelecer uma estrutura de comunicações infalível. A filha de 28 anos é namorada de David Alaba, jogador de futebol do Real Madrid que é capitão da seleção austríaca.

Caso o golpe tivesse sido bem sucedido, a ideia era que Frank Heppner viesse a ser o responsável por gerir a cantina que iria servir as refeições aos membros do autodenominado “novo exército alemão”. Seria também ele o chef pessoal de Heinrich XIII depois de ser proclamado rei.

Outro dos detidos é um ex-agente da polícia cujas funções prévias tinham passado por proteger as comunidades judaicas de ataques terroristas. Michael Fritsch, de 58 anos, e a companheira, foram detidos perto de Hanover. Fritsch tinha sido suspenso de funções em 2020, e a seguir demitido, depois de ter participado em protestos organizados por negacionistas da Covid-19.

Segundo o The Guardian, as últimas informações revelam que os suspeitos podem ter sido informados de que a operação iria acontecer. Foram detidas 25 pessoas, suspeitas de “filiação numa organização terrorista” e de “terem feito preparativos concretos para entrarem violentamente, com um pequeno grupo armado, no Bundestag [o Parlamento alemão]”, segundo os procuradores. Mas o número deverá subir, já que até sexta-feira havia 54 suspeitos.