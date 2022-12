A França vai marcar presença na terceira meia-final das quatro últimas grandes competições. A seleção gaulesa começou a série de sucesso no Euro 2016, onde se cruzou com a Alemanha. Seguiu-se o Mundial 2018 e o Mundial 2022, em que o adversário foi a Bélgica e Marrocos respetivamente. O sucesso só não é maior porque no Euro 2020 a seleção francesa caiu nos oitavos de final contra a Suíça.

Todas as proeza foram alcançadas com Didier Deschamps ao leme da equipa. Das campanhas mencionadas, a França conseguiu alcançar um título de campeão europeu e outro de campeão do mundo.

Na próxima quarta-feira, a equipa francesa vai jogar a sexta meia-final de Mundiais. O rácio entre vitórias e derrotas é nulo, visto que França seguiu em frente em três destes encontros e foi eliminada noutros tantos.

A França conseguiu o apuramento para a próxima fase do Mundial do Qatar ao bater a Inglaterra por 2-1. Os golos franceses foram anotados por Tchouaméni e Giroud.