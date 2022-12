Elogios a João Félix, críticas a Diogo Costa, um Portugal dominador (mas sem eficácia) e Ronaldo, muito Ronaldo. A imprensa internacional escolheu ilustrar assim o encontro entre Marrocos e Portugal, declarando unanimemente a vitória da equipa árabe como merecida, embora Portugal tenha sido mais dominador. Pelo meio, Cristiano Ronaldo é o nome inevitável e as suas lágrimas encheram as páginas de todos os jornais ao longo da tarde deste sábado.

Que Marrocos fez História é claro para todos, ao tornar-se a primeira seleção africana a chegar a umas meias-finais de um Mundial de futebol. Mas a imprensa desportiva europeia deixa claro que, com uma defesa imbatível (sofreu apenas um auto-golo neste Mundial), merece este feito e deu provas disso ao longo deste jogo.

O El Mundo chama-lhe inclusivamente um “mata-gigantes” e invoca a referência linguística: destacando que em árabe a palavra laranja se diz “portugal”, o diário espanhol decreta que “hoje, em Portugal, todas as laranjas sabem amargas e os árabes sentem aquela terra como terra conquistada“. E abre mesmo a porta à saída do selecionador português do cargo depois desta exibição, dizendo que a seleção magrebina deixa atrás de si “um rasto de cadáveres, Roberto Martínez, Luis Enrique e, possivelmente, Fernando Santos”.

Já a Marca classifica o que aconteceu este sábado no estádio Al Thumama como “mais uma surpresa” deste Mundial e decreta que “Portugal foi melhor no que diz respeito ao jogo, mas pior na eficácia“. O britânico The Guardian apelida a defesa marroquina de “muralha vermelha”, mas aponta o dedo à seleção portuguesa, que diz “não ter criado oportunidades suficientes para afirmar que merecia mais” a vitória. A Gazzetta dello Sport, por outro lado, é mais branda: numa crónica intitulada “O fim de um sonho”, o jornal italiano afirma que Portugal “não tem nada que se envergonhar”, mas que este certamente não era o resultado que as suas estrelas como “Ronaldo, Bruno Fernandes, Leão e Pepe tinham em mente”.

