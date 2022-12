O estado do tempo vai agravar-se na madrugada de sábado para domingo e, depois, na de domingo para segunda-feira, com chuva por vezes intensa. A Proteção Civil, que decretou o estado de alerta especial de nível amarelo até às 23h59 de segunda-feira (o segundo mais grave de uma escala de quatro), alerta para que a população esteja atenta à informação que vai sendo divulgada.

Num briefing com jornalistas, o comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil, André Macedo Fernandes, alertou para a possibilidade de cheias em alguns meios urbanos devido às fortes chuvas que se vão sentir nas madrugadas de sábado para domingo e de domingo para segunda-feira. A Proteção Civil deixou ainda o alerta para o aumento da agitação marítima e pediu às populações e aos negócios que implementem medidas de proteção.

Devido à depressão Efrain, que passa ao largo dos Açores, Portugal continental será afetado por precipitação e vento “por vezes fortes”, o que levará a um aumento da agitação marítima, com início no domingo e até dia 16. Por isso, pede a que a população que mora no litoral tome “medidas de autoproteção”.

O vento deverá ser forte, de 80 ou 90 quilómetros por hora nas terras altas e no litoral. A chuva será “pontualmente intensa com regime de aguaceiros alguns deles intensos e persistentes” a começar na madrugada de sábado para domingo a prolongar-se durante a manhã de domingo. Haverá um “novo agravamento de precipitação” no final de dia de domingo e madrugada de segunda-feira.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Essa chuva intensa vai ter um “impacto direto nas bacias hidrográficas” em particular nos rios Vez, Cávado e Tejo (neste caso, no rio Zêzere e, em particular, Nabão), cujos caudais “podem entrar em cheia e inundar áreas adjacentes”. Daí que peça que as pessoas se “afastem das linhas de água”. E alerta para a possibilidade de “inundações em meio urbano”, pedindo que as pessoas se mantenham atentas.

A chuva terá maior incidência na região do norte litoral, no centro, na região de Lisboa e Vale do Tejo, Alto Alentejo, Alentejo Litoral e parte do Alentejo central e Algarve.

Proteção Civil admite “cenários idênticos”, embora noutra magnitude, nas zonas que foram fustigadas

Questionado sobre se a situação poderá ser idêntica à de quarta-feira, o comandante nacional respondeu que “podem existir cenários outra vez idênticos”, possivelmente “noutra magnitude”, “mas com alguma incidência nestas zonas que foram fustigadas no último episódio”.

André Macedo Fernandes pede que a população se prepare e procure abrigo nos andares mais altos das casas e tenha cuidado “nestas zonas historicamente inundáveis”.

O dispositivos de recuperação e reabilitação ainda está no terreno, assim como os serviços municipais, “a acautelar as situações caso ocorram”.

A Proteção Civil pede ainda à população que se mantenha atenta aos comunicados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e da Proteção Civil, em particular no que toca à chuva e a “episódios de cheia e inundações em meio urbano”.

A “situação meteorológica adversa vai trazer neve acima dos 1000/1200 metros de altitude”, refere, com destaque para Castelo Branco, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Bragança e Viseu. O acumulado nestes dois dias poderá chegar a uma altura de 5 a 10 cm.