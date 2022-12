Rui Rocha, candidato à liderança da Iniciativa Liberal apoiado por João Cotrim Figueiredo, aposta numa lista com uma metade de renovação e uma metade que transita da direção do presidente demissionário da IL — ainda que algumas das novidades fossem já figuras bem próximas da corrente da atual liderança.

Ao contrário de Carla Castro, que já apresentou a lista com que vai a votos e para a qual só transitaram duas pessoas da equipa de Cotrim, Rui Rocha fez questão de não esconder que a corrente que representa é uma continuidade daquilo que tem vindo a ser feito, com algumas das figuras centrais do partido até ao momento a manterem-se na equipa — destacando-se a ausência de Rodrigo Saraiva, que o Observador já tinha noticiado que não faria parte da lista.

Para vice-presidente, Rui Rocha aposta na continuidade de Ricardo Pais Oliveira, natural de Espinho, e que vai ficar no pelouro da estratégia e comunicação — uma tarefa pela qual há muito é responsável, numa área em que os liberais se foram destacando no panorama político nacional.

Angélique Da Teresa, deputada municipal em Lisboa, é uma das escolhas de Rui Rocha para vice-presidente da IL, com o pelouro da política local. Natural de França, é uma das fundadoras do partido, colaborou com o gabinete de estudos e integra atualmente a equipa de coordenação do núcleo de Lisboa. É uma das novas caras da Comissão Executiva, sendo que até aqui fazia parte do Conselho Nacional.

