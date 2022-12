Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Depois de registar elevadas baixas durante a guerra na Ucrânia, a Rússia reforçou o Primeiro Exército Blindado de Guardas da Rússia (1ºGTA), considerada uma das unidades de tanques de maior prestígio russas.

O Ministério da Defesa do Reino Unido revela que a unidade está provavelmente situada perto da cidade de Svatove — na região de Lugansk no leste da Ucrânia — e terá recebido reservistas convocados na mobilização parcial russa, anunciada em setembro.”A unidade foi provavelmente parcialmente reforçada com reservistas, apesar de continuar muito a baixo da sua força de mais de 25 mil combatentes”, refere no habitual relatório divulgado no Twitter.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 08 December 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/nm2wfzARU1 ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/d2ZC3rnsYg — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) December 8, 2022

Elementos da 1º GTA foram inicialmente mobilizados para ajudar nas operações para capturar Kiev e Kharkiv, refere o The Telegraph. O primeiro objetivo foi abandonado no final de março, quando as forças russas deixaram a região. Seis meses depois, com a retira de Kharkiv, os militares russos, incluindo a unidade de elite russa, deixavam a segunda maior cidade ucraniana, registando grandes perdas. Agora, segundo a Defesa britânica, a Rússia acabou por se ver pressionada a reconstituir a unidade.

A suposta unidade de elite 1 GTA sofreu pesadas baixas no início da guerra, incluindo durante a retirada da região de Kharkiv, em setembro de 2022.”

Segundo o jornal britânico, antes do início da guerra este grupo teria pelo menos 500 tanques e outros veículos de combate, mas terá perdido entretanto 131 tanques e 409 soldados nos primeiros 19 dias de combate — de acordo com um registo de baixas russo, revelado pelos serviços de informação militares da Ucrânia, em maio. Atualmente, mesmo após o reforço com reservistas, permanece abaixo da sua força autorizada de mais de 25 mil pessoas.

Este não é o único batalhão reforçado com reservistas. Recentemente também algumas unidades das forças aéreas russas (VDV) receberam novos militares nas suas fileiras. A defesa britânica indicou no relatório de 25 de novembro que, apesar de “severamente enfraquecidas” pelos nove meses de guerra, as VDV voltaram à frente de combate e estarão a apoiar a defesa da área de Kremina-Svatove. Na defesa da região, a Rússia já completou sistemas de trincheiras quase contínuos ao longo dos 60 quilómetros entre Svatove e a fronteira russa.

O 1º Exército Blindado de Guardas foi criado para defender Moscovo e liderar contra-ataques no caso de uma guerra com a NATO. As forças remontam à Segunda Guerra Mundial, dado que lutaram como parte do Exército Vermelho na Frente Oriental e na Batalha de Estalinegrado. No início de setembro, a Defesa britânica já tinha indicado que iria levar anos para a Rússia reconstruir a capacidade militar desta unidade.