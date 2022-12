Enviado especial do Observador em Doha, no Qatar

Cansado, ainda com os olhos meio inchados de quem não aguentou a emoção de ter tentado de tudo sem sucesso para derrubar a muralha defensiva de Marrocos a ganhar densidade com o passar dos minutos, sem filtros naquilo que lhe passava pela cabeça. Bruno Fernandes foi o segundo jogador que, depois do local que está reservada para os canais televisivos, falou na zona mista do Estádio Al Thumama entre jornalistas que eram de Portugal, do Brasil, de Espanha e um pouco de todo o lado (sendo que esses gravavam a conversa mas depois perguntavam o que tinha dito porque não faziam ideia). E a certa altura não se aguentou.

– Vou dizer o que tenho a dizer, eles que se f*** depois…”, atirou em forma de desabafo

O médio estava a fazer a análise ao jogo e não passou também ao lado da arbitragem, não falando de forma específica em antijogo por parte dos marroquinos mas destacando por mais do que uma vez que não foi fácil para a Seleção ultrapassar o contexto que estava criado para a partida que seria histórica para Marrocos.

