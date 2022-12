Um dos melhores jogadores de Portugal no Qatar, Bruno Fernandes expressou, este domingo, a sua tristeza pela eliminação frente a Marrocos, a quem deu os parabéns pela passagem inédita às meias-finais do Campeonato do Mundo.

“É difícil expressar em algumas palavras tudo o que sentimos ontem [sábado] assim que terminou o jogo. O nosso sonho caiu por terra quando de tudo fizemos para que terminasse de maneira diferente. É triste e doloroso, porque representar o nosso país significa muito mais do que simplesmente jogar futebol”, começou por escrever o jogador do Manchester United numa menagem partilhada nas suas redes sociais.

O médio deixou ainda uma palavra de elogio aos colegas de equipa, garantindo estar orgulhoso do que fizeram na competição. “Apesar da eliminação, sinto muito orgulho em ser português e mais ainda em todos aqueles que representaram comigo o nosso país neste Mundial.”

É difícil expressar em algumas palavras tudo o que sentimos ontem assim que terminou o jogo. O nosso sonho caiu por terra quando de tudo fizemos para que terminasse de maneira diferente. pic.twitter.com/u5bJ3wR3tN — Bruno Fernandes (@B_Fernandes8) December 11, 2022

A mensagem de Bruno Fernandes terminou com os elogios à prestação dos Leões do Atlas, que já são a equipa africana melhor classificada de sempre num Mundial. “Queria também felicitar a seleção de Marrocos pelo grande jogo e pela qualificação para as meias-finais do Mundial, merecidamente”, finalizou.