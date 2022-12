O Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu alguns avisos amarelo e laranja para várias regiões do país, que podem ser atualizados entretanto, mas para já dizem sobretudo respeito à manhã ou restante dia de amanhã, segunda-feira. A exceção são as ilhas: aí os aviso são já relativos a este domingo.

, há um aviso meteorológico relativo a chuva “por vezes forte e persistente” que começa às 3 da manhã e estende-se até às 6 da manhã, para dar lugar a um aviso mais grave, o laranja — “precipitação persistente, por vezes forte e ocasionalmente acompanhada de trovoada” — até ao meio-dia. Durante o dia de segunda-feira, o IPMA alerta também para a agitação marítima e o vento (ambos com aviso amarelo), prevendo-se ondas com 4 a 5 metros e rajadas até 90 km/h, em especial no litoral, e até 100 km/h nas terras altas. Em Beja , o aviso de precipitação é laranja para o período entre as 15h00 de segunda-feira e a meia-noite. A partir daí passa a amarelo. O mar vai estar agitado (aviso amarelo) a partir das 12h00 de segunda-feira.

: aviso amarelo para a chuva — “por vezes forte e acompanhada de trovoadas” — entre as 9h00 e as 15h00; e para o vento, com rajadas até 100 km/h nas terras altas, entre as 6h00 e as 15h00. Para Coimbra , o IPMA emitiu um aviso amarelo para chuva “por vezes forte e persistente” entre as 3h00 e as 12h00 de segunda-feira, outro para o vento, com rajadas até 90 km/h, em especial no litoral, e até 100 km/h nas terras altas, entre as 6h00 e as 15h00. A agitação marítima também preocupa (aviso amarelo entre as 6h00 e a meia-noite).

, o aviso para a chuva começa por ser amarelo entre as 9h00 de segunda-feira e as 15h00, passando a amarelo a partir dessa hora. Não há avisos meteorológicos relativos ao vento. Em Faro , não há avisos para a chuva durante segunda-feira (mas sim para terça-feira). Há, porém, para a agitação marítima, a partir do meio-dia de segunda, com ondas de sudoeste com 4 a 4,5 metros.

, também há avisos amarelos, mas para a chuva (entre as 9h00 e as 15h00 na segunda-feira) e a agitação marítima (a partir das 6 da manhã). Em Lisboa , a situação é semelhante: agitação marítima a partir das 6 da manhã, com ondas com 4 a 5 metros, e aviso amarelo para chuva “por vezes forte e acompanhada de trovoada” a partir das 9h00.

, a chuva suscitou um aviso amarelo de chuva, que começa às 9h00 de segunda-feira, até às 15h00. Em Setúbal , o aviso para a chuva também começa por ser amarelo, entre as 9h00 e as 15h00, mas depois passa a laranja, até à meia-noite de terça-feira. A partir daí volta a amarelo. Há um aviso também para a agitação marítima, a partir das 6 da manhã de segunda-feira.

e em , há avisos para a chuva, que começam em amarelo entre as 3h00 e as 6h00, depois laranja, até às 12h00 — e para o vento — entre as 6h00 e as 15h00. Na Costa Norte e na Costa Sul da Madeira : agitação marítima leva a aviso amarelo entre as 6h16 e as 18h00 deste domingo, com ondas entre 4 a 4,5 metros.

: agitação marítima leva a aviso amarelo entre as 6h16 e as 18h00 deste domingo, com ondas entre 4 a 4,5 metros. No caso dos Açores, grupo Ocidental com aviso de agitação marítima no domingo entre as 9h00 e a meia-noite de domingo para segunda-feira

com aviso de agitação marítima no domingo entre as 9h00 e a meia-noite de domingo para segunda-feira Grupo Central : aviso amarelo para chuva por vezes forte, entre as 00h56 de domingo até ao meio-dia, e para vento, mas entre as 00h56 e as 21h00. Há outro aviso para a agitação marítima, entre as 6h00 e as 15h00 de domingo.

: aviso amarelo para chuva por vezes forte, entre as 00h56 de domingo até ao meio-dia, e para vento, mas entre as 00h56 e as 21h00. Há outro aviso para a agitação marítima, entre as 6h00 e as 15h00 de domingo. Grupo Oriental: aviso amarelo para chuva entre as 6h00 e as 18h00 de domingo, agitação marítima entre as 00h56 e as 21h00 e para vento entre as 9h00 e as 18h00.