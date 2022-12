Para uma certa geração, Robert Downey Jr. será apenas Tony Stark, o Homem de Ferro de mil filmes do Marvel Cinematic Universe. Mas para outra é muito mais do que isso, justamente porque também o viu ser – como dizer? – muito menos.

Downey Jr. foi o jovem prodígio que despontou em “Less Than Zero”, rebentou em “Chaplin” e de novo em “Natural Born Killers”. Aos 29 anos, era o anunciado “melhor ator da sua geração”, simultaneamente capaz de liderar filmes “de prestígio” e ser porta-estandarte da rebeldia do niilismo fim de século. Depois, como um acidente destinado a acontecer, escavacou-se (é o termo técnico) todo com drogas, fez umas quantas aparições aceleradas e egomaníacas em galas de prémios e entrou naquele pisca-pisca do ciclo reabilitação-recaída-reabilitação-recaída, que nos fez despedir mentalmente dele, esperando, lamentosa, mas resignadamente, o dia em que daríamos no jornal com a notícia da sua morte.

Mas como, afinal, nem todas as histórias acabam da mesma maneira, veio o dia em Jr. não recaiu. Fez “Wonder Boys”; e depois “Good Night & Good Luck”; e depois “Zodiac”; e depois “Iron Man”. Já não seria “o melhor ator da sua geração”; tinha-se tornado apenas o ator mais bem pago do mundo. E nisto, que é o mais importante, está vivo e limpo há 20 anos. Não será bem o Homem de Ferro, mas talvez o de Borracha. De qualquer coisa muito – e usemos a palavra no seu verdadeiro sentido e não naquele com o qual a têm esfolado – resiliente. Capaz de recuperar, mesmo depois de um grande trauma, a forma original.

[o trailer de “Sr.”:]

