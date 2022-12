Aprovar a lei da eutanásia no parlamento e não através de um referendo à população foi “um erro”, considera Luís Marques Mendes. No seu habitual espaço de comentário ao domingo à noite na SIC, Marques Mendes defendeu que o tema deveria ter sido decidido por “10 milhões de portugueses em vez de 230 deputados”. Para o comentador, temas “fraturantes”, como a eutanásia e a interrupção voluntária da gravidez, “devem ser resolvidas por via de consulta popular”, porque são temas “da consciência de cada um”.

“O tema gera divisões à esquerda e à direita, há divisões em todos os partidos. É mais uma razão para dar a palavra aos portugueses. Mesmo para os deputados que votaram a favor isto não é uma boa solução. É uma matéria muito fraturante que não deve ser resolvida na AR, deve ser resolvida pelos portugueses”. Para Marques Mendes, sendo uma lei aprovada no parlamento por uma maioria, corre-se o risco de, no futuro, uma maioria de sentido oposto revogar a lei. “Por referendo isso não acontece. O aborto foi decidido em referendo e ninguém ousou propor a revogação da lei. Teria sido uma melhor solução”, concluiu.

Marques Mendes criticou ainda a posição assumida pelo PSD, que “andou mal desde o início”. Para o comentador, a proposta para a realização de um referendo, apresentada por Luís Montenegro, chegou tarde. “Para ser credível tem de ser proposto no início do processo legislativo”, em 2019 ou 2020. “Aí seria levado a sério”, defende. “Foi o que Marcelo Rebelo de Sousa fez nos anos 90 sobre o aborto”. A crítica de Marques Mendes foi dirigida a Rui Rio, porque em 2020 houve uma deliberação do partido para ser proposto um referendo “e Rui Rio deixou ficar”.

Marques Mendes lembrou ainda que também António Costa chegou a manifestar dúvidas sobre a lei, resumindo que “têm duvidas e não querem colocar a questão à soberania dos portugueses”.

