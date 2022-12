Uma equipa de mergulhadores reforçou este domingo as buscas pelo homem desaparecido durante a madrugada, após o táxi que conduzia se ter despistado e caído na ribeira de Odivelas, indicaram as autoridades presentes no local.

Nas operações de resgate, encontram-se 27 bombeiros, apoiados por sete veículos, e ainda elementos da PSP e da Proteção Civil de Odivelas, assim como da Junta de Freguesia da Póvoa de Santo Adrião/Olival Basto.

No local, a apoiar as buscas em curso, está também uma equipa de mergulhadores com um bote.

“Estivemos sempre em comunicação com ela [a pessoa desaparecida], mas num determinado momento deixou de nos responder”, relatou aos jornalistas o comandante dos Bombeiros Voluntários de Odivelas, Nelson Viana.

O alerta do acidente foi dado pelas 02h38, indicou fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, dando conta do despiste de um táxi onde seguiam dois ocupantes.

O taxista continua desaparecido, mas o outro ocupante da viatura foi resgatado por um elemento da PSP e transportado para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, com ferimentos ligeiros, indicou à Lusa fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa ao início da manhã.

Um segundo despiste aconteceu uma hora depois, com o alerta dado pelas 03h40, sendo que o condutor do veículo também foi retirado com ferimentos ligeiros e levado para o Hospital de Loures.

“Já procedemos à remoção dos veículos”, explicou Nelson Viana em declarações transmitidas pela CMTV, indicando que continuam as buscas para encontrar o homem desaparecido, agora em condições mais favoráveis pois o caudal da ribeira está mais baixo e o estado do tempo mais calmo.

O comandante dos bombeiros de Odivelas referiu ainda que a vegetação densa na ribeira, que percorre este concelho e também o município de Loures (ambos no distrito de Lisboa), dificulta as operações.

O responsável da Proteção Civil de Odivelas, Fernando Moraes, presente no local, acrescentou que a estrada onde ocorreu o acidente (rua 25 de Abril) pode ser “melhor sinalizada”, sendo que o último acidente semelhante aos decorridos na madrugada aconteceu em 2019.