Faltava uma hora para o avião da seleção nacional aterrar em solo português e Rox mexia-se de um lado para o outro. A bandeira portuguesa contornava-lhe o peito e o dorso e terminava num nó junto ao pescoço. Agitado, arranhava as pernas da pessoa mais próxima a pedir colo. Sim, o Rox é um cão, mas é um cão especial. “O Rox é louco por futebol. É o primeiro a celebrar os golos da seleção. Dá logo sinal. Depois, grito eu e a minha vizinha”. A confissão é feita pela dona Ludovina Trancoso, junto ao terminal de chegadas do Aeroporto Humberto Delgado em Lisboa. Junto de si, está a irmã, Zita Trancoso. Foram as duas receber os jogadores dos portugueses após a eliminação de Portugal no Qatar.

Ludovina vive na zona de Lisboa. Já Zita está só de passagem. Foi desde cedo para a Suíça, mas não esconde o orgulho que sente por Portugal. “Sou portuguesa e é por isso que estou aqui para erguer a bandeira”. Para esta adepta, o orgulho patriótico é mais valioso do que os resultados desportivos. “Nunca temos sorte nestas grandes competições”, lamenta. “Achámos que o Rox também devia vir. Seria uma pena o cão não ver jogadores que talvez não voltem a jogar como é o caso do Ronaldo e do Pepe…”.

“Quando for grande, quero ser como o Ronaldo”

Ângela chega ao terminal de chegadas. Está responsável por um pequeno grupo de crianças. Uma delas é Santiago. Tem cinco anos e o cabelo penteado para trás com gel como os jogadores da bola. “Fiquei triste [com a eliminação de Portugal do Mundial], mas quero ver os jogadores”. O frio a puxar a chuva que se faz sentir na rua não o impede de trazer bem visível um equipamento de futebol. Essa camisola é de quem? “De Portugal”, responde Santiago com a voz própria da idade, apontando orgulhosamente para o símbolo. E que número tem? “É o cinco”, afirma enquanto se vira para mostrar que, nas costas, o seu nome está escrito com todas as letras. “É o número com que jogo no meu clube”. No entanto, esclarece não é o favorito. “O que gosto mais é o sete. Quando for grande, quero ser como o Ronaldo”.

