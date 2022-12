Um homem de 55 anos suspeito do crime de violência doméstica sobre a sua mulher, de 48 anos, ficou em prisão preventiva, decretada pelo tribunal de Viseu, anunciou este domingo a GNR.

A detenção do suspeito ocorreu na quarta-feira, no concelho de Viseu, no âmbito de uma investigação de militares do Comando Territorial da GNR, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Especificas (NIAVE).

Em comunicado, a GNR revelou que durante a investigação por violência doméstica, os militares do NIAVE descobriram que o alegado agressor “exercia violência física e psicológica sobre a vítima”, tendo o homem sido detido e presente ao tribunal judicial de Viseu.

Na nota de imprensa, a GNR lembra que a violência doméstica é um crime público e denunciá-lo “é uma responsabilidade coletiva”.