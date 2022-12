Siga aqui o liveblog sobre a guerra

O chanceler alemão Olaf Scholz salienta que é importante manter as relações abertas à conversa para quando chegar o momento de colocar um ponto final na guerra, mesmo que Putin continue determinado a conquistar território sem se conter na brutalidade.

Scholz tem mantido o contacto direto com o presidente russo, mais do que a maioria dos outros líderes do Ocidente, desde que o conflito armado começou na Ucrânia. Num evento em Potsdam, no sábado, o chanceler admitiu que sempre que conversa com Putin este deixa claro que o objetivo é conquistar alguma coisa. “Ele quer simplesmente conquistar parte do território ucraniano com violência“, disse Scholz citado pela agência Reuters.

“Temos visto a brutalidade de que o presidente russo é capaz. Na Chechénia, onde ele basicamente erradicou todo o país, ou na Síria. Lá não existe restrições, é tão simples quanto isto”, acrescentou o chanceler.

A conversa mais recente dos dois homólogos deu-se por chamada telefónica, durante uma hora, no passado dia 2 de dezembro. No entanto, Scholz deixa claro que “têm opiniões diferentes”, mas que vai continuar a comunicar com o líder do Kremlin porque “quer viver o momento que for possível sair desta situação“. Sem conversar uns com os outros é que não será possível, argumenta.

No evento, a figura política da Alemanha alertou que os países da NATO precisam de ser suficientemente fortes para que ninguém se atreva a atacar. Além disso, reforçou também o objetivo do aumentar as despesas com a defesa para a taxa de 2% do PIB da aliança.