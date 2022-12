Pier Antonio Panzeri, ex-eurodeputado italiano e presidente da ONG Fight Impunity — cujo objetivo passa pela defesa dos direitos humanos —, foi acusado de receber subornos das autoridades qataris para fazer lóbi em favor ao país que acolhe o Mundial 2022. No entanto, o Qatar não foi o único país que pagou a Panzeri — também Marrocos tê-lo-á feito.

De acordo com o mandado de detenção europeu consultado pelo jornal britânico Telegraph, Pier Antonio Panzeri, que foi detido na passada sexta-feira em Bruxelas, é acusado de receber pagamentos para “intervir politicamente” para beneficiar não só o Qatar, como também Marrocos.

A acusação dá conta de que Pier Antonio Panzeri, juntamente com a mulher Maria Colleoni (que também foi detida), terá recebido um cartão de crédito de alguém com o nome ‘O Gigante’ com 100 mil euros. Esta verba foi depois gasta numas férias de Natal.

O ex-eurodeputado ocupou, entre 2014 e 2017, o cargo de presidente da delegação parlamentar para as relações da União com Magreb, de que faz parte Marrocos.