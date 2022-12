Ana Gomes, antiga eurodeputada socialista, manifestou-se contra a possibilidade de o Falcon 50 da Força Aérea Portuguesa ter sido colocado à disposição exclusiva dos mais altos cargos da República durante o Mundial no Qatar, com o objetivo de garantir que Presidente da República, presidente da Assembleia da República e primeiro-ministro tinham assegurado transporte para ver a Seleção nacional.

“Falcon das FA para PR, PAR PM e outros membros do Governo irem e virem ao Qatar ver a bola: desperdício, bandalheira, despautério, a gozar com cidadãos a empobrecer. Ide-vos catar”, escreveu na sua conta no Twitter.

Falcon das FA para PR, PAR PM e outros membros do Governo irem e virem ao Catar ver a bola: desperdício, bandalheira, despautério, a gozar com cidadãos a empobrecer. Ide-vos catar!!! — Ana Gomes (@AnaMartinsGomes) December 12, 2022

As críticas surgiam como reação a uma notícia do Nascer do SOL, publicada no passado sábado, horas antes de Portugal ser eliminado da competição por Marrocos. Segundo o referido jornal, “o Falcon 50 da Força Aérea Portuguesa, destinado a transportar representantes do Estado em viagens oficiais, encontra-se cativado até ao fim do Campeonato Mundial de Futebol para levar individualidades nacionais ao Qatar”. Cada viagem até ao torneio custará 70 mil euros.

Esta decisão levou a que algumas viagens de Estado, como a da ministra da Defesa à República Centro-Africana, estejam a ser adiadas. No caso de Helena Carreiras, assegura o mesmo jornal, a deslocação já foi protelada duas vezes. E se a primeira vez a viagem não se concretizou porque, no mesmo dia, António Costa rumou para o Qatar para assistir aos oitavos-de-final, a segunda viagem era para acontecer no próximo dia 17 – véspera da final do Mundial.

Marcelo Rebelo de Sousa foi o primeiro a representar Portugal ao mais alto nível no Campeonato do Mundo, assistindo ao primeiro jogo da Seleção nacional na competição, frente ao Gana. O Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, assistiu à partida contra o Uruguai. Já o primeiro-ministro, António Costa, marcou presença no jogo contra a Suíça.

Por motivo de doença do Chefe de Governo, a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, substitui Costa no jogo frente à Coreia do Sul, o último da fase de grupos. No entanto, neste caso, as viagens de ida e volta foram feitas em voos comerciais.