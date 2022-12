A atribuição do nome de Zé Pedro, guitarrista da banda Xutos & Pontapés, ao Parque Urbano da Costa da Caparica, onde se realiza anualmente o festival O Sol da Caparica, vai ser apresentada, discutida e votada esta quarta-feira, na Assembleia Municipal de Almada.

Em fevereiro de 2019, foi aprovado por unanimidade em Assembleia Municipal a moção apresentada pelo deputado municipal do CDS-PP, António Pedro Maco, para a atribuição do nome do músico, que morreu em 2017, a uma rua ou avenida do concelho de Almada, reconhecendo assim Zé Pedro “como uma das figuras mais emblemáticas do espectro da cultura nomeadamente da música e do rock português”, “que ficará ligado para sempre também a Almada”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Apesar de ter concordado tratar-se de uma justa homenagem ao guitarrista, a autarquia argumentou posteriormente que não era possível fazer a mudança por implicar diversos transtornos na vida dos munícipes, nomeadamente a atualização de moradas. Não tendo sido apresentada uma alternativa, o CDS-PP decidiu avançar com uma nova proposta, a alteração do nome do Parque Urbano da Costa da Caparica, onde Zé Pedro atuou com os Xutos & Pontapés em diversas ocasiões no âmbito do Sol da Caparica, o festival de música organizado todos os verões pela autarquia.

“Uma vez que a alteração de toponímia obedece e requer profundas alterações burocráticas e logísticas com repercussões diretas junto das populações com morada no local pretendido, torna-se inevitável a identificação de opções alternativas à homenagem ao saudoso músico que os almadenses há muito desejam”, refere o deputado municipal do CDS-PP em comunicado.

“Na busca de alternativas que possam concretizar esse desejo, aproveitando aquele que é um festival sazonal de sucesso onde Zé Pedro teve oportunidade de atuar com os Xutos e Pontapés, como é o festival ‘O Sol da Caparica’, a atribuição do seu nome ao atual parque urbano da Costa da Caparica, seria o reconhecimento da enorme homenagem que os almadenses podem fazer ao músico num espaço já considerado como emblemático e promotor da música portuguesa e longe das implicações burocráticas exigentes em consequências destas alterações.”

A proposta será apresentada esta quarta-feira na primeira sessão ordinária da Assembleia Municipal de Almada, que estará reunida no Clube de Instrução e Recreio do Laranjeiro nos dias 14 a 15 de dezembro.

Leia também: