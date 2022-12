Acompanhe aqui o liveblog sobre o mau tempo em Portugal

O Bloco de Esquerda (BE) na Câmara de Lisboa considerou esta segunda-feira que “nem tudo correu bem” na resposta do município às cheias que ocorreram na quarta-feira e defendeu que os danos podiam ter sido menores se existisse melhor coordenação.

“Não foi feito tudo o que devia ter sido feito na prevenção, nem na coordenação, nem no alerta”, afirmou a vereação do BE, em comunicado, após ter questionado o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), sobre a resposta do município às inundações registadas na quarta-feira à noite, em resultado da chuva forte e persistente.

O Bloco acusa a Câmara de Lisboa de “falta de coordenação”, referindo que “nem tudo correu bem” no apoio às populações afetadas pelas cheias na cidade.

Os danos humanos, sociais e económicos podiam ter sido menores com melhor coordenação da Câmara Municipal de Lisboa. Por isso, o Bloco solicitou a Carlos Moedas um relatório com a linha do tempo do que aconteceu na quarta-feira”, lê-se no comunicado.

Neste âmbito, o BE irá entregar, na terça-feira, um requerimento formal a solicitar um relatório técnico às cheias registadas na semana passada.

Além das inundações, o Bloco manifestou-se contra a proposta de um concurso público, com publicidade internacional, para a “Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Lisboa”, pelo valor máximo de 424.350 euros, com IVA incluído, que foi aprovada esta segunda-feira, em reunião privada do executivo camarário, com um voto contra do BE, uma abstenção da vereadora independente eleita pela coligação PS/Livre Paula Marques e os votos a favor dos restantes eleitos, designadamente sete da liderança PSD/CDS-PP (que governa sem maioria absoluta), cinco do PS, dois do PCP e um do Livre.

A proposta foi apresentada pelo vereador da Mobilidade, Ângelo Pereira (PSD), que referiu que os serviços da Câmara Municipal de Lisboa (CML) “não têm capacidade técnica” para a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Lisboa, argumento que o BE não concorda.

“Os serviços de urbanismo e mobilidade têm toda a competência e capacidade técnica e não se compreende este concurso de quase meio milhão de euros a uma empresa privada, quando a CML tem capacidade de o fazer”, apontou o Bloco, justificando o voto contra, a que se juntam as críticas à falta de avanço na construção de ciclovias previstas e na implementação da zona de emissões reduzidas (ZER).

Para o BE, a CML podia fazer o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Lisboa, com os serviços municipais, “de forma célere e menos dispendiosa”.

Apesar de votar contra o concurso público, o Bloco de Esquerda ressalvou que há a possibilidade de uma votação diferente face ao concreto do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, quando o mesmo for a reunião de CML.