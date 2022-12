O Presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, voltou a subir o tom contra a Grécia, avisando que um míssil turco pode cair em Atenas. “Começámos a produzir os nossos próprios mísseis. Claro que esta produção assusta os gregos”, afirmou o chefe de Estado turco, citado pelo Politico, durante um discurso neste domingo.

Em concreto, Erdoğan referia-se ao míssil turco “Tayfun” — atualmente a ser testado pelas Forças Armadas turcas —, que “assusta os gregos”, estes “que dizem que ‘pode atingir Atenas’. Pois, claro que pode”.

O Presidente turco aconselhou, por isso, as autoridades gregas a “permanecerem tranquilas”. “Se [a Grécia] não fica tranquila, se tenta comprar alguma coisa [armamento] daqui e dali, da América às ilhas, um país como a Turquia não pode ser um mero espetador. Tem de fazer alguma coisa”, atirou Recep Tayyip Erdoğan.

Por sua vez, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Grécia, Nikos Dendias, já respondeu às declarações do Presidente turco. “É inaceitável e universalmente condenável que existam ameaças de um ataque contra a Grécia a serem feitas por um país aliado, por um membro da NATO”, sinalizou o governante grego à entrada de um encontro da União Europeia.

Είναι απαράδεκτο & καθολικά καταδικαστέο να διατυπώνονται απειλές για πυραυλική επίθεση εναντίον της Ελλάδας από σύμμαχο χώρα, μέλος του ΝΑΤΟ. Οι νοοτροπίες Βόρειας Κορέας δεν μπορούν & δεν πρέπει να υπεισέλθουν στη Β/Ατλαντική Συμμαχία(δήλωση κατά την προσέλευση στο ΣΕΥ της ????????) pic.twitter.com/sUI8o1qCR2 — Nikos Dendias (@NikosDendias) December 12, 2022

“Atitudes como as da Coreia do Norte não podem nem devem ter espaço no seio da Aliança do Tratado Atlântico Norte”, atirou Nikos Dendias.

Esta não é a primeira vez que a Turquia ameaça a Grécia nos últimos meses, tendo-se assistido a um aumento da tensão entre os dois países integrantes da NATO. Na semana passada, o ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Mevlut Cavusoglu, referiu que Ancara pode invadir ilhas gregas se Atenas continuar a recusar-se a desmilitarizá-las.

“A Grécia está a tomar medidas contraproducentes para a sua segurança, apesar das circunstâncias. Está a militarizar as ilhas. Por isso, não é possível ficar em silêncio sobre esta questão. É a Grécia que está a violar as regras”, sublinhou o chefe da diplomacia turca.

No início de setembro, o Presidente turco já tinha advertido que “um dia”, Ancara poderá ter “de fazer o necessário” e invadir as ilhas gregas no Mar Egeu. “Podemos ir a qualquer momento”, ameaçou Erdoğan.

Na altura, o chefe de Estado turco dizia que existiam “algumas ameaças ilegítimas contra” o país, lembrando episódios como a violação do espaço aéreo turco por parte de Atenas: “Se essas ameaças ilegítimas continuarem, há um fim para a paciência. Não é um bom sinal ver nos radares os vossos aviões. Essas coisas feitas pela Grécia não são um bom sinal”. “Gregos, olhem para a História. Se forem mais longe, pagarão um preço elevado.”