Este ano, os funcionários públicos terão direito a duas tolerâncias de ponto, nas antevésperas de Natal e de Ano Novo, ganhando assim mais dois dias livres no período natalício. O critério segue o padrão dos governos de António Costa, embora chegue a ser mais generoso do que o que foi aplicado no passado; e continua a ser mais abrangente do que o que era aplicado nos tempos de Pedro Passos Coelho, sobretudo durante a crise.

Desta vez, como confirmou esta segunda-feira o Governo através de um despacho assinado por António Costa, a tolerância de ponto será concedida nos dias 23 e 30 de dezembro (duas sextas-feiras, já que este ano as vésperas e dias de Natal e Ano Novo calham à sexta e ao sábado).

