O compositor Angelo Badalamenti, colaborador de longa data do realizador David Lynch, morreu esta segunda-feira, aos 85 anos, avançou o The Hollywood Reporter. Badalamenti compôs a famosa banda sonora da série Twin Peaks e também do filme Blue Velvet, ambos realizados por Lynch.

Badalamenti morreu no domingo de “causas naturais” perto da família, na sua casa em Lincoln Park, Nova Jersey, segundo confirmou a sua sobrinha, Frances Badalamenti, ao The Hollywood Reporter .

O compositor dava aulas numa escola secundária em Brooklyn quando, em 1986, David Lynch o contratou para dar aulas de canto a Isabella Rossellini para o filme Blue Velvet. Antes disso já tinha tido outras experiências com músicos reconhecidos, dentro e fora do mundo do cinema. Ao longo da carreira colaborou com músicos como Nina Simone, David Bowie ou Liza Minnelli.

Badalamenti compôs também o tema “The Torch Theme (The Flaming Arrow)” para os Jogos Olímpicos de Barcelona 1992, música que foi tocada durante o momento em que um arqueiro atirou a flecha que acendeu a tocha olímpica.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Badalamenti recebeu um grammy pela música que criou precisamente a série televisiva “Twin Peaks”, que lhe valeu ainda um Independent Spirit Award e um Saturn Award e foi ainda três vezes nomeado para os Emmy’s pela música da série. Foi também nomeado para os Globos de Ouro, mas por “The Straight Story” e “Mulholland Drive“.