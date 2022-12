Em tarde de apresentação da direção executiva do Serviço Nacional de Saúde, o Governo ouviu intenções do seu novo CEO, com prioridade para as lideranças, onde Fernando Araújo promete mexidas. Do primeiro-ministro ouviu aval para aplicar a gestão mais eficiente (que o ministro da Saúde já admitiu estar a Norte do país) a todo o território.

Fernando Araújo foi o primeiro a falar e prometeu uma “avaliação credível, escolhas transparentes que permitam monitorizar e apoiar e avaliar com as devidas consequências as suas equipas de gestão”. O novo diretor Executivo do SNS diz que é necessário a “qualificação das lideranças” no SNS, com “boas escolhas que tragam competência e valor às instituições”.

Com sede no Porto e com o ministro a admitir que é a Norte que “há maior eficiência na gestão de recursos” e piores casos na Região de Lisboa e Vale to Tejo, Fernando Araújo garante que o “objetivo não é mudar o centro do poder de Lisboa para o Porto. Queremos é que as instituições, algumas que gerem mais de meio milhão de euros por ano, tenham uma capacidade diferente de decidir e também de ser responsabilizadas por esses compromissos”. Já o primeiro-ministro acrescentou logo de seguida, na mesma sessão, que ao menos “as boas práticas que são desenvolvidas numa região e estabelecimento possam ser generalizadas a todas as instituições”.

[Ouça aqui a reportagem da Rádio Observador]

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.