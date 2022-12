No 292.º dia de guerra, o porta-voz do Kremlin anunciou que o Presidente russo, Vladimir Putin, não vai dar “a grande conferência de imprensa” habitual de fim de ano. No entanto, Dmitry Peskov assegurou que o Presidente russo encontrará “alguma oportunidade para falar aos jornalistas ainda este ano, como ele faz regularmente, incluindo durante as suas visitas ao estrangeiro”.

Segundo o The Guardian, é a primeira vez em dez anos que este encontro de Vladimir Putin com a imprensa é cancelado. A conferência de imprensa com centenas de jornalistas russos e estrangeiros tem ocorrido todos os anos desde 2001, com uma exceção de quatro anos, entre 2008 e 2012, quando foi primeiro-ministro.

Esta segunda-feira fica ainda marcada pelas acusações de que a Rússia estará a usar antigos mísseis ucranianos para atacar o país. Em entrevista ao New York Times, o vice-chefe dos serviços secretos militares da Ucrânia revelou que estão a ser usados mísseis Kh-55 entregues à Rússia depois da assinatura do memorando de Budapeste, em que Kiev abriu mão do seu arsenal nuclear e cedeu todas as ogivas nucleares a Moscovo, em troca de garantias de proteção.

O que aconteceu durante a tarde?

