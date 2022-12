O mau tempo e a queda de neve estão a provocar o caos nas estradas e aeroportos do Reino Unido, onde este domingo foram registadas as temperaturas mais baixas do ano, com os termómetros a descer até aos -15.7ºC em Braemar, na Escócia.

???? It's been the coldest night of the year so far with temperatures in northern Scotland dipping below minus 15 Celsius pic.twitter.com/OMHrDaH8He

— Met Office (@metoffice) December 12, 2022