Há dois anos, no dia em que anunciou em conferência de imprensa as acusações dos Estados Unidos contra Abu Agela Mas’ud Kheir Al-Marimi, o então procurador-geral americano, William P. Barr, também garantiu que o líbio, acusado de envolvimento no atentado de Lockerbie, não ia ficar impune.

“Nenhuma quantidade de tempo ou distância impedirá os Estados Unidos e os nossos parceiros escoceses de perseguirem a justiça neste caso”, disse o responsável pelo Departamento de Justiça da Administração Trump, 48 horas antes de abandonar o cargo e justamente no dia em que se assinalava o 32.º aniversário do atentado que fez explodir o voo 103 da Pan Am sobre a cidade escocesa de Lockerbie, a 21 de dezembro de 1988.

Todas as 259 pessoas a bordo do avião, que fazia a ligação entre Londres e Nova Iorque morreram, tal como outras 11 que, no solo, foram atingidas pelos destroços que se espalharam por mais de dois quilómetros quadrados.

Agora, numa altura em que o 21 de dezembro volta a aproximar-se, sabe-se que Abu Agela Mas’ud Kheir Al-Marimi, também conhecido simplesmente como Mas’ud, está finalmente sob custódia dos Estados Unidos. À Reuters, um porta-voz do Departamento da Justiça avançou que o líbio, ex-agente dos serviços secretos do país, durante o regime de Muammar Kadafi, deverá em breve ser presente a um tribunal federal em Washington.

