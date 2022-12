Quatro crianças, com idades entre os 5 e os 6 anos, foram resgatadas este domingo à tarde depois de caírem a um lago em Solihull, cidade nos arredores de Birmingham, nas West Midlands.

Ao que tudo indica, as crianças estavam a brincar sobre o gelo que ao longo dos últimos dias cobriu o lago do parque Babbs Mill, quando de repente ele se partiu. Quando foram retiradas da água, explicou a polícia local, as crianças estavam em paragem cardíaca e tiveram de receber suporte avançado de vida a caminho do hospital. Mantêm-se todas internadas e continuam em estado crítico, atualizou esta segunda-feira de manhã a Sky News.

We are currently at the scene of a serious incident at Babbs Mill Park, Fordbridge Road, #Kingshurst, #Solihull. A number of people have been pulled from a lake and are being transported to hospital. They are believed to be in a critical condition. pic.twitter.com/lYUB6kZJRK — West Midlands Police (@WMPolice) December 11, 2022

O alerta foi dado às 14h36, cerca de uma hora e vinte minutos antes de o sol se por. “Relatos no local e vídeos nas redes sociais indicam que as pessoas tinham estado a brincar no gelo num lago e tinham caído”, explicou horas mais tarde o departamento de Bombeiros das West Midlands. “As nossas equipas especializadas em salvamento aquático chegaram e agiram assertivamente para assumir o controlo da cena e efetuar resgates utilizando equipamento especializado e entrando na água. As vítimas receberam apoio médico no local, tanto dos bombeiros como dos paramédicos, antes de serem levadas para hospitais próximos”, citou o Guardian.

Apesar de as autoridades não terem ainda confirmado oficialmente o número de pessoas envolvidas no acidente, os primeiros relatos indicavam que teriam sido seis as crianças a cair às águas geladas do lago. As buscas prolongaram-se por isso durante a noite de domingo, com barcos insufláveis e tochas, mas já sem esperanças de encontrar sobreviventes.

“Quando os bombeiros chegaram ao local, a informação que receberam foi de que havia seis pessoas na água. Assim, depois de resgatarmos as quatro crianças, continuámos a operação de busca e salvamento para confirmar se havia mais pessoas dentro de água”, disse à Sky News o inspetor Richard Harris da Polícia de West Midlands, para depois reconhecer que à medida que as horas foram passando, e tendo em conta a temperatura, a idade das vítimas e o tempo que passaram dentro de água, aquela tinha deixado de ser “uma operação de busca e salvamento”.

Às primeiras horas da manhã desta segunda-feira, a imprensa britânica mantinha que as duas crianças permaneciam desaparecidas.

O que passou foi um fim de semana de muito frio, gelo e neve em praticamente todo o Reino Unido, e culminou esta segunda-feira com o encerramento de uma série de escolas devido ao mau tempo. Richard Stanton, o comandante dos bombeiros das West Midlands, deixou um alerta para o resto do país: “Por favor, tanto adultos como crianças, mantenham-se afastados de águas abertas. Não se aventurem no gelo em circunstância alguma, independentemente da espessura ou da segurança que pensem que o gelo possa ter”.