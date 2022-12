A inovação no negócio das baterias necessita de ser validada por terceiros, antes de ser considerada credível. Após alguns dissabores nesta matéria, os israelitas da StoreDot, que desde 2012 procuram inovar na química das baterias, vêem finalmente a primeira parte do seu trabalho de desenvolvimento ser reconhecido por uma empresa externa e credível, que veio provar que os ganhos anunciados, em termos de densidade energética e capacidade de carregamento mais rápido, são reais e mensuráveis.

É preciso ter presente que há fabricantes que prometem, há mais de uma década, baterias sólidas – denominação que se atribui aos acumuladores que, em vez de electrólito líquido a ligar os dois eléctrodos, o qual pode vazar ou originar fugas em caso de acidente, o que fomenta incêndios, recorrem a electrólito sólido – , afirmando que já as conseguem produzir e que elas estão aí ao virar da esquina. Apenas para de seguida serem desmentidos pela realidade, ao fazer derrapar continuamente os prazos da introdução desta nova tecnologia, tida como mais segura (por não arder), com maior densidade (assegurando maiores autonomias) e mais barata (por não recorrer a materiais caros).

A StoreDot, que também está a trabalhar nas baterias sólidas, anunciou em 2020 um novo tipo de baterias de iões de lítio, a solução convencional, mais eficientes. Tecnologia que só agora foi validada por um laboratório independente, o Shamuel De-Leon Energy.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este percurso da StoreDot rumo a melhores baterias não foi isento de contrariedades, o que levou a empresa a anunciar em 2017 um novo tipo de baterias que seria capaz de recarregar 300 milhas (483 km) em apenas 5 minutos. Mais tarde a empresa viria a admitir que esta vantagem nunca foi confirmada por entidades externas reconhecidas como independentes, o que constituiu uma desagradável mancha no seu currículo. Mas a StoreDot não desistiu e regressou ao ataque, melhorando a tecnologia e actualizando as vantagens, anunciando agora a capacidade de recarregar a energia suficiente para percorrer mais 160 km em somente 5 minutos, com vista a igualar o tempo necessário para abastecer de gasolina ou de gasóleo, valor que foi validado pelos testes levados a cabo pela Shamuel De-Leon Energy.

A StoreDot diz estar a desenvolver três tipos distintos de células, todas elas tipo bolsa, denominadas 100in5, 100in3 e 100in2, consoante possam ser recarregadas com energia para 100 milhas em 5, 3 ou 2 minutos. Só as primeiras foram validadas, as que recarregam em 5 minutos, sendo que a empresa apenas anunciou que estava a recorrer a eléctrodos com silicone como base, afirmando que está a utilizar materiais nunca usados até aqui em acumuladores, com camadas de nanomateriais e compostos orgânicos patenteados.

O resultado, segundo o fabricante, aponta para uma densidade de 300 Wh/kg, um valor 11,5% superior ao conseguido pelas melhores células de NCA (níquel, cobalto e alumínio) ou NMC (níquel, manganês e cobalto), que raramente ultrapassam os 269 Wh/kg. De acordo com os testes laboratoriais da StoreDot, as células 100in5 são capazes de ir de 10% a 80% de carga em apenas 10 minutos, o que pressupõe uma autonomia total de 360 km com 70% da capacidade ou 514 km em 100%.

Com a denominação comercial XFC FlashBattery, este produto da StoreDot já permitiu aos israelitas angariar investimentos importantes da Mercedes, Volvo, Polestar, Geely e Smart. Pena que o fabricante não tenha revelado a potência que estas células 100in5 aceitam, mas umas contas rápidas face aos dados avançados permitem concluir que o valor depende do consumo médio estipulado pela StoreDot. Se este for de 15 kWh/100 km, a potência máxima que retira dos pontos de carregamento será de 288 kW, para subir para 384 kW caso o consumo seja de 20 kWh/100 km, ou para 480 kW com 25 kWh/100 km. O fabricante afirma, contudo, que as XFC podem superar os 1000 ciclos de carga/descarga, com uma perda de 20% face a este número de utilizações.

Resta esperar que surjam os primeiros modelos equipados com as células 100in5 que, não sendo revolucionárias, efectivamente garantem melhorias palpáveis, uma vez que recarregar energia para 100 km em 5 minutos já figura entre os melhores valores do mercado, ficando ainda assim bem abaixo dos 160 km em 5 minutos anunciados pela StoreDot. E há que continuar a aguardar a evolução das 100in3 e 100in2, uma vez que o fabricante promete com a primeira um novo salto de 40% e, com a segunda, mais 33%.