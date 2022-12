Acompanhe o nosso liveblog sobre o mau tempo em Portugal

Depois da chuva intensa que se fez sentir ao longo desta terça-feira, a noite promete ser mais calma, marcada por “aguaceiros pontualmente moderados”, partilhou André Fernandes, Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil, durante o ponto de situação feito ao início da noite. O IPMA já tinha, aliás, partilhado este cenário, depois de ter levantado os avisos meteorológicos ao final da tarde.

Se a chuva vai dar alguma trégua, a agitação marítima continuará forte durante esta noite, alertou o responsável da Proteção Civil.

E, tal como já tinha sido avançado pelo IPMA durante a tarde, a situação meteorológica volta a agravar-se esta quarta-feira, com destaque para “o agravamento da situação durante a manhã e parte da tarde, com chuva persistente e pontualmente forte”, explicou André Fernandes. O período de precipitação mais intensa deverá registar-se entre as 9 e as 18 horas de quarta-feira. Estão, assim, de regresso os avisos amarelos do IPMA para este período horário. Pelo site deste instituto, só o distrito de Bragança é que ficará a verde, sem avisos de mau tempo.

Devido ao mau tempo vivido esta terça-feira, que obrigou ao encerramento de várias vias e estradas nacionais em vários pontos do país, há registo de um total de 2.777 ocorrências a nível nacional, que mobilizaram 9.481 operacionais e 3.060 meios terrestres no apoio às operações, “quer de socorro quer de recuperação e reabilitação”, detalhou o responsável da Proteção Civil.

Os distritos mais afetados pela chuva intensa, que provocou várias inundações, foram Lisboa, Santarém, Portalegre e Setúbal. Há um registo “de um ferido leve em Alcântara, um assistido em Linda a Pastora, em Oeiras, e um assistido também no IC6, em Penacova”.

O mau tempo fez 82 desalojados, com destaque “para Loures, com 12 pessoas desalojadas, Odivelas com sete, Cartaxo também com dois, Coruche com 14 e um total de 34 desalojados no Seixal.” André Fernandes explicou também que há “a somar uma ocorrência na Trafaria, no concelho de Almada, onde vão ser desalojadas 17 pessoas” por “uma questão de precaução”.

A Proteção Civil avançou também que, da análise feita com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), as bacias hidrográficas de vários rios mantêm o nível de alerta. Ficam em alerta as bacias do Minho, do Lima, do Cávado, do Ave e do Douro. André Fernandes destaca que, no Douro, está a começar “a ter bastantes afluências não só da bacia em Portugal continental mas também já em Espanha”, onde está também a chover bastante.

“Existe um grande aumento do caudal que, em conjugação com a maré, poderá ter algum potencial e algum risco na foz do Douro”. Também se mantêm em alerta a bacia hidrográfica do Vouga, do Mondego e as bacias do Tejo, “também com aumento de caudal substancial”, assim como as Ribeiras do Oeste e da Área Metropolitana de Lisboa, que “estão sujeitas a grande pressão”.