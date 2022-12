Esta terça-feira queremos saber como é que o mau tempo em Lisboa está a afetar a sua vida, os seus compromissos e as suas deslocações. Sabia dos alertas da Proteção Civil? Estava à espera de mais algum tipo de informação das autoridades? Saiu de casa esta manhã e teve de voltar para trás? Estava à espera de avisos no sentido de não sair de casa ainda ontem à noite?

Como é que Lisboa e outras cidades se podem adaptar a fenómenos meteorológicos extremos?

Até às 12h pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos.

Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

