Com recurso a um caiaque ou ao colo, membros do IRA — Intervenção e Resgate Animal resgataram esta terça-feira cerca de 30 cães em Flamenga, Loures, “de um espaço submerso onde os animais se encontrariam em risco”.

No Facebook, o IRA partilhou imagens do resgate e explicou que com o caiaque recentemente adquirido “foi possível transportar em segurança e de forma confortável cães de porte médio-grande, tendo sido os de porte médio-pequeno transportados ao colo”. No vídeo partilhado vê-se que os voluntários tinham água quase até à cintura durante o resgate dos animais.

A organização sem fins lucrativos disse também que no local estavam “a Ambulância de Socorro Animal do IRA e BVCamarate para prestar apoio e primeiros-socorros”. O resgate foi concluído “com êxito” e sem baixas a registar. Ainda assim, segundo a TVI, não se sabe para onde os animais foram levados.