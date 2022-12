O presidente francês, Emmanuel Macron, vai marcar presença na meia-final entre França e Marrocos de quarta-feira. A revelação da viagem ao Qatar foi feita pela ministra do Desporto francesa, Amélie Oudéa-Castéra, que assistiu à vitória da equipa de Deschamps sobre a Inglaterra este domingo. “Voltarei na quarta-feira com o Presidente. Macron tinha assumido esse compromisso e vai cumpri-lo”, declarou, citada pela imprensa internacional.

Nas redes sociais, o Chefe de Estado francês deixou mensagens de parabéns aos jogadores franceses, mas também aos adversários, que já fizeram história neste Mundial – Marrocos é a primeira seleção africana a chegar às “meias” de um Campeonato do Mundo. “Parabéns aos bleus! O país inteiro está com vocês: vamos juntos até o fim. Aos marroquinos: saudamos sua vitória histórica. Vemo-nos na semi-final”, escreveu Macron na sua conta oficial no Twitter.

Recorde-se que, antes do Mundial começar, o líder do Eliseu rejeitou um boicote à competição, justificando que o evento desportivo ajudaria o país, acusado de não respeitar os direitos humanos, a mudar. “Não sou a favor de um boicote ao Mundial. Essas questões deveriam ser colocadas antes, no momento em que se atribuem os jogos ou competições”, disse Macron, insistindo no facto de que o desporto “não deve ser politizado”.

O Mundial no país gerou muito debate, quer no que diz respeito às condições dos trabalhadores, ao impacto ambiental dos estádios climatizados, ao papel da mulher ou aos direitos das minorias, nomeadamente LGBTQIA+. Menos de uma semana antes do arranque da competição, Macron insistiu que seria bom para o Qatar receber o torneio por ser o primeiro organizado no mundo árabe e porque a competição levou a que se efetuassem algumas “reformas”.