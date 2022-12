Jornalista amigo de Harry e Meghan lançará novo livro acerca da "luta pela sobrevivência" da família real

Com a morte da Rainha Isabel II, a família real "tem o que é preciso" para salvar a monarquia do "fim do jogo"? É a questão a que Omid Scobie procura responder em "Endgame", que será lançado em 2023.