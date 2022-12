É o fim da linha para o referendo à eutanásia, pelo menos por agora. Os deputados confirmaram esta quarta-feira à tarde a rejeição do recurso do PSD, que pretendia avançar com o referendo, acabando assim com a pretensão dos sociais-democratas.

A argumentação ficou a cargo da socialista Isabel Moreira, relatora do parecer sobre este recurso, que se pronunciava contra o pedido do PSD para votar o referendo à eutanásia e que foi aprovado por PS e IL, com uma surpreendente abstenção do próprio Chega (que provocou risos na sala) e os votos contra do PSD, PCP e PAN.

Moreira alinhou com Augusto Santos Silva, lembrando que o Chega já tinha proposto um referendo sobre o assunto, chumbado em junho, sendo que a Constituição impede que novas iniciativas referendárias sobre o mesmo tema possam ser votadas na mesma sessão legislativa. O facto de ser outro partido a apresentar agora a iniciativa ou de mudar alguma coisa na pergunta a fazer no referendo não muda a substância do projeto, garantiu.

Pelo PSD, Paula Cardoso discordou: insistiu que a proposta não é exatamente a mesma e que a pergunta que seria feita não é igual. “Não existe identidade material e substância entre uma iniciativa e outra”, insistiu.

