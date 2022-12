O Governo de Taiwan disse esta terça-feira que 18 bombardeiros chineses com capacidade nuclear entraram na zona de defesa aérea da ilha, numa incursão recorde no meio de tensões acrescidas com Pequim.

Nas últimas 24 horas, 21 aviões entraram na Zona de Identificação da Defesa Aérea de Taiwan (ADIZ), incluindo 18 bombardeiros H-6 com capacidade nuclear, disse o Ministério da Defesa de Taiwan.

O ADIZ de Taiwan é maior do que o espaço aéreo do arquipélago e inclui parte da China e do território continental.

A China aumentou dramaticamente o número das incursões no sudoeste da área restrita de Taiwan nos últimos dois anos, mas esta é de longe a maior incursão de bombardeiros H-6 desde que Taipé começou a publicar dados diários, em setembro de 2020, de acordo com a agência de notícias France-Presse.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na semana passada, a China impôs novas proibições à importação de produtos alimentares, bebidas, álcool e peixe de Taiwan, o que levou o primeiro-ministro da ilha, Su Tseng-chang, a acusar Pequim de violar as regras do comércio internacional e “de discriminar” Taipé.

O H-6 é o principal bombardeiro de longo alcance da China e pode transportar ogivas nucleares.

É raro que a China envie mais de cinco bombardeiros H-6 num dia, mas as incursões aumentaram significativamente nas últimas semanas.

No mês passado, 21 desses bombardeiros sobrevoaram a ADIZ de Taiwan, e a contagem atual para este mês é 23.

Os 23 milhões de habitantes de Taiwan vivem sob a constante ameaça de invasão de Pequim, que vê a ilha como parte do seu território a ser recuperada um dia, se necessário pela força.