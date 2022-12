Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

Foi um dia “frutífero” para a Ucrânia, que assegurou esta terça-feira quase mil milhões de euros de 46 países e 24 organizações internacionais para ajudar o país a ultrapassar o inverno. O líder ucraniano agradeceu o apoio prestado, um resultado da conferência internacional de apoio que decorreu na capital francesa.

“Todos os dias ganhamos novas forças para a Ucrânia conseguir enfrentar o inverno. Agradeço a todos os que trabalham neste sentido e ajudam o nosso país”, afirmou Zelensky no habitual discurso. O chefe de Estado foi um dos intervenientes da conferência de Paris, para onde viajou a primeira-dama ucraniana com o objetivo de apresentar aos parceiros projetos humanitários.

O valor anunciado esta terça-feira será usado para reparar a rede de energia, o abastecimento de água, mas também será usado para o setor de alimentação, para a saúde e transportes. Esta não foi a única “boa notícia” do dia e, segundo Zelensky, vários países europeus, incluindo a República Checa, Espanha, Suíça, Itália e Noruega aprovaram ou estão a preparar pacotes de assistência para a Ucrânia.

Além de discursar na conferência de Paris, Zelensky teve a oportunidade de conversar com o Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. Durante a chamada agradeceu a decisão de definir 18 mil milhões de euros para a Ucrânia, em 2023, e o aumento de dois milhões de euros no Mecanismo Europeu de Apoio à Paz, um fundo que tem sido usado para reembolsar os Estados-membros por providenciarem armas à Ucrânia.

O líder ucraniano aproveitou também para apelar à rápida aprovação do nono pacote de sanções à Rússia, proposto pela Comissão Europeia na semana passada. As medidas, entre as quais sanções contra a exportação iraniana de drones para a Rússia e restrições ao setor financeiro, ainda estão a ser debatidas na UE. Por agora já se chegou a um acordo sobre a inclusão na “lista negra” de 144 pessoas e 48 entidades envolvidas na intensificação da guerra na Ucrânia.