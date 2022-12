A App que todos gostariam de ter

3 Poupar nos nervos e nas preocupações

Se costumam ser distraídos, tomem atenção a esta: sempre que perderem a carteira ou simplesmente não encontrem o vosso cartão, podem simplesmente fazer um “bloqueio temporário”, evitando assim cancelar o cartão.

As funcionalidades da app na gestão de cartões não se ficam por aí: pode pedir um novo cartão de débito/crédito/pré-pago, como também pode cancelá-lo a qualquer momento de forma imediata e gerir os limites de crédito. Se preferir, pode ainda criar cartões MB Net de forma rápida e segura.

4 Poupar nos “azares” das viagens

Se é daquelas pessoas que detesta desperdício e está sempre a desligar as luzes de casa para poupar, vai adorar esta funcionalidade: na App Millennium pode ligar e desligar o seu seguro de viagem apenas com um clique, podendo subscrever e ativar apenas quando precisa dele. Ou seja, é um seguro de viagem On/Off, sempre pronto a ir na sua bagagem.

5 Poupar nas complicações

Desde a abertura de conta, que pode ser feita através de chave móvel digital, à personalização da própria app, tudo é simples e prático – pode definir o tipo de informações que quer ver no ecrã inicial, por exemplo, ou mesmo ocultar o saldo, para que possa consultar a app sem “olheiros” à sua volta.

“E se não encontrar o que quero na app?”, perguntarão os mais atentos – nesse caso, pode usar o motor de busca como se estivesse a usar o Google, mas exclusivo da App Millennium.

6 Poupar tempo nos processos de crédito

Quem casa, quer casa, e quem não casa também, por isso, com a App Millennium o mundo pode ser mais simples para todos na hora de simular e pedir créditos, sejam para habitação, pessoal ou automóvel, ou para fazer finalmente aquelas obras lá em casa.

Desde carregar os documentos necessários diretamente na app até acompanhar todo o processo de crédito, fica tudo mais confortável, especialmente porque pode ser feito sem sair do sofá, cadeira, piscina, ao gosto e personalidade de cada um.

7 Poupar deslocações desnecessárias

A 7ª maravilha da App Millennium é que até as alterações de dados pessoais podem ser feitas sem necessidade de se deslocar a uma sucursal, o que dá muito jeito especialmente no inverno, com frio e chuva. Mas se por algum motivo precisar de visitar um balcão Millennium, pode tirar a sua senha virtual quando estiver a caminho.

No final de contas, basta um dedo para poupar tempo e dinheiro, e goste-se mais do polegar ou do indicador, o mais importante é que possa ter uma app à sua medida e feita para combinar bem com a sua personalidade, seja um Tio Patinhas, um cabeça no ar, ou um gastão. E a sua personalidade, já sabe qual é?