O deputados do Parlamento Europeu pretendem que seja feita uma investigação ao acordo firmado com a Qatar Airways, que permitiu que a companhia aérea ficasse com livre trânsito para circular na União Europeia. Em causa está o mais recente escândalo de corrupção na UE, em que Eva Kaili é o principal rosto, e a possibilidade de ter havido intervenção do país nesta decisão.

De acordo com o jornal Politico, a presidente da Comissão dos Transportes e do Turismo no Parlamento Europeu alertou, através de um e-mail, que o Qatar poderá ter tido interferência no processo que levou atualizações no que toca aos voos entre o país e os Estados-membros da UE.

Numa mensagem dirigida aos coordenadores dos grupos políticos europeus, a responsável reforçou que, tendo em conta os mais recentes acontecimentos, será necessário averiguar se as condições em que o acordo foi conseguido foram “transparentes e imparciais”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Foi no dia 18 de outubro de 2021 que a União Europeia assinou com o Qatar um acordo que considerou “histórico no domínio da aviação”. No site oficial do Parlamento Europeu, pode ler-se que o acordo atualizava as “normas aplicáveis aos voos entre o Catar e a UE” e que estabelecia um “novo parâmetro de referência global, comprometendo ambas as partes à concorrência leal e incluindo proteção social e ambiental”.

“Todas as companhias aéreas da UE poderão operar voos diretos a partir de qualquer aeroporto da UE para o Catar e vice-versa para as companhias aéreas do Catar. (…) O acordo facilitará os contactos interpessoais e aumentará as oportunidades comerciais e o comércio. Para além dos direitos de tráfego, o acordo UE-Catar proporcionará um conjunto único de regras, normas elevadas e uma plataforma para a futura cooperação sobre uma vasta gama de questões de aviação”, refere o comunicado de imprensa que a UE divulgou na altura.

Eva Kaili é suspeita da prática dos crimes de branqueamento de capitais, corrupção e de participar numa organização criminosa com o intuito de fazer lóbi a favor do Qatar. Contudo, não terá agido sozinha: contava com uma extensa rede que integrava membros da sua família.

A alegada rede — com impacto em vários países, entre a Bélgica, França e a Grécia — terá sido desmantelada na passada sexta-feira, culminando numa série de detenções de figuras com peso político e técnico no Parlamento Europeu. Eva Kaili foi detida na sexta, seguiu-se também o seu companheiro, Francesco Giorgi, e Alexandros Kailis, pai de Eva.